В Дубне реализовался "Коварный план"

Было много регги, много софт-рока и много искренних строчек от солистки группы Анны Полубояриновой.

Вечер не прошёл без приятных бонусов в лице Насти Симоновой, которая читала свои стихи и пела под очень коварные аккорды. И не менее коварного выхода в качестве тайного, не заявленного гостя Ильи Оленева, экс-участника знаменитой ещё с 1970-х годов шоу-группы "Последний шанс".

Вечер удался на славу. Но настоящая слава коварно прячется впереди, как надеются участники вечеринки.