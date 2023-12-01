В Дубне реализовался "Коварный план"

понедельник, 04 декабря 2023 | 23:43 531 Сергей Попов
Группа "Коварный план" 2 декабря сыграла коварно хорошо для публики, которая пришла в коварно большом количестве в Арт-кафе "Высоцкий".

Было много регги, много софт-рока и много искренних строчек от солистки группы Анны Полубояриновой.

Вечер не прошёл без приятных бонусов в лице Насти Симоновой, которая читала свои стихи и пела под очень коварные аккорды. И не менее коварного выхода в качестве тайного, не заявленного гостя Ильи Оленева, экс-участника знаменитой ещё с 1970-х годов шоу-группы "Последний шанс".

Вечер удался на славу. Но настоящая слава коварно прячется впереди, как надеются участники вечеринки.

Тэги:
Дубна  концерт
Читать в
Оставить отзыв в
 
Изображение носит ознакомительный характер
01.12.2023 | 21:51    531
В деревне Мельдино рядом с Дубной задержан местный житель, убивший пожилого отца
Следователем следственного отдела по г. Дмитров ГСУ СК России по Московской области задержан 47-летний мужчина. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 92-летнего пенсионера (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
09.11.2023 | 18:14    591
Спасатели провели занятия по безопасности для воспитанников детского сада в Дубне
Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" провели занятия по безопасности для воспитанников детского сада "Росинка" в Дубне.
03.12.2023 | 16:18    493
Юные дубненские волейболисты вышли в финал первенства Подмосковья
Воспитанники спортивной школы «Дубна», юноши 2010-2011 г.р. волейбольной секции (тренер - Антон Честухин), заняли 1 место в своей подгруппе и вышли в финал первенства Московской области по волейболу.