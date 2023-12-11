В Дубне расширили производство оборудования для ароматизации помещений

Площадь нового производства составляет более 1400 кв.м. В результате расширения штат предприятия увеличится до 50 человек. Общий объем инвестиций в развитие предприятия на данный момент составляет 480 млн рублей.

На территории ОЭЗ компания разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Основным продуктом компании являются автоматические ароматические диффузоры или аромамашины, а также комплектующие к ним, в том числе картриджи с ароматической жидкостью.