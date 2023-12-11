В Дубне расширили производство оборудования для ароматизации помещений

пятница, 15 декабря 2023 | 21:37 481 Мининвест Подмосковья
Компания «ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ», резидент ОЭЗ «Дубна», завершила строительство и ввела в эксплуатацию вторую очередь проекта по производству ароматических диффузоров, а также комплектующих к ним.

Площадь нового производства составляет более 1400 кв.м. В результате расширения штат предприятия увеличится до 50 человек. Общий объем инвестиций в развитие предприятия на данный момент составляет 480 млн рублей.

На территории ОЭЗ компания разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Основным продуктом компании являются автоматические ароматические диффузоры или аромамашины, а также комплектующие к ним, в том числе картриджи с ароматической жидкостью.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  строительство  производство  парфюм
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