В детской поликлинике Дубненской больницы продолжает работу «Школа здоровья для подростков»

Проводит занятия клинический психолог Мария Кузнецова. Специалистом разработан курс занятий, состоящий из нескольких тем. В своей работе Мария Александровна применяет интерактивные формы обучения. На прошлых встречах ребята узнали о подростковом периоде, о том, что такое эмоциональный интеллект.

В текущем месяце пройдет еще два занятия:

6 декабря - «Темперамент, характер, личность» 13 декабря - «Общение: что важно для подростка?»

Занятие проводятся для всех желающих бесплатно.

Предварительная запись у администратора детской поликлиники по тел: 217-04-00 доб.0288

Адрес проведения мероприятия: ул. Карла-Маркса, д. 30, детская поликлиника, 2 этаж, Центр здоровья.