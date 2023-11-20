В детской поликлинике Дубненской больницы продолжает работу «Школа здоровья для подростков»

пятница, 01 декабря 2023 | 18:13 253 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
В детской поликлинике Дубненской больницы продолжают проходить обучающие занятия для детей в рамках «Школы здоровья для подростков».

Проводит занятия клинический психолог Мария Кузнецова. Специалистом разработан курс занятий, состоящий из нескольких тем. В своей работе Мария Александровна применяет интерактивные формы обучения. На прошлых встречах ребята узнали о подростковом периоде, о том, что такое эмоциональный интеллект.

В текущем месяце пройдет еще два занятия:

  1. 6 декабря - «Темперамент, характер, личность»
  2. 13 декабря - «Общение: что важно для подростка?»

Занятие проводятся для всех желающих бесплатно.

Предварительная запись у администратора детской поликлиники по тел: 217-04-00 доб.0288
Адрес проведения мероприятия: ул. Карла-Маркса, д. 30, детская поликлиника, 2 этаж, Центр здоровья.

Тэги:
Дубна  медицина  дети  лекция
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