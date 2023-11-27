В деревне Мельдино рядом с Дубной задержан местный житель, убивший пожилого отца

Следователем следственного отдела по г. Дмитров ГСУ СК России по Московской области задержан 47-летний мужчина. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 92-летнего пенсионера (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
По данным следствия, в ночь с 28 на 29 ноября 2023 года в частном доме, расположенном в СНТ «Надежда» деревни Мельдино Талдомского округа, между мужчинами произошел конфликт из-за того, что подозреваемый на протяжении трех дней злоупотреблял спиртным. В ходе ссоры сын избил своего отца, после чего лег спать. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
На допросе мужчина дал следователю признательные показания, рассказав об обстоятельствах и мотивах совершенного им преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.