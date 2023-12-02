В Белграде прошел комитет по сотрудничеству Сербия-Объединенный институт

В первый день работы в Белграде делегацию ОИЯИ приняла директор Института ядерных наук «Винча» Снежана Пайович, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Институтами.

Программу визита продолжила рабочая встреча, собравшая 33 руководителя действующих и новых совместных проектов из Белграда, Нови-Сада, Ниша и Крагуеваца. Координатор по сотрудничеству с ОИЯИ Люпчо Хаджиевский подвел итоги заканчивающегося года. Участники встречи выдвинули ряд инициатив, направленных на развитие сотрудничества, обсудили организационные моменты, связанные с финансированием проектов, участием студентов, привлечением третьих сторон, оценкой результативности проектов. Была отмечена высокая активность и заинтересованность участников в продолжении и углублении сотрудничества.

В составе делегации ОИЯИ в сессии принял участие главный инженер Института Борис Гикал, соруководитель совместного проекта по сотрудничеству в области ускорительных технологий. Представители ОИЯИ посетили Ускорительный отдел института «Винча», осмотрели ускорительный комплекс и встретились с сотрудниками отдела. Результатом встречи стали практическая оценка ближайших шагов дальнейшей совместной работы и предложение о стажировках сотрудников отдела в ЛЯР ОИЯИ.

Директор Лаборатории радиационной биологии Александр Бугай в сопровождении руководителя департамента международного сотрудничества Отилии-Аны Куликов и директора Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрия Каманина, ответственного координатора по сотрудничеству с Республикой Сербия, посетили Национальный институт онкологии и радиологии и обсудили перспективы расширения сотрудничества в области радиобиологии.

Заключительное заседание Комитета прошло в формате встречи с госсекретарем Вукашином Гроздичем в Министерстве науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия. Госсекретарь подтвердил намерение Министерства способствовать дальнейшему упрочению научных связей с ОИЯИ, в частности, в сфере образования и подготовки кадров. Участники встречи отметили хорошие результаты выполнения совместных исследовательских проектов в текущем году и заметную позитивную динамику развития научно-технической кооперации в целом. Одним из практических результатов работы 9-й сессии совместного Комитета стало подведение итогов сбора заявок и старт 12-ти новых проектов.