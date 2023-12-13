Супер электропикап Tesla впервые попал в дорожную аварию

Инцидент произошел на трассе SR-35 в калифорнийском городе Пало-Альто - дорогу не поделили Tesla Cybertruck и легковой Toyota Corolla 2009 года выпуска. За рулем японской иномарки находился 17-летний подросток. Он не справился с управлением, в результате чего его автомобиль сначала съехал с дороги и врезался в грунтовую насыпь, а затем снова выехал на проезжую часть, пересек разделительную полосу и протаранил встречный Cybertruck.