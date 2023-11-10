Студенты Университета "Дубна" стали участниками III Конгресса молодых ученых

вторник, 05 декабря 2023 | 11:13 521 Университет "Дубна"
На нем Университет представили руководители Студенческого научного общества Данил Варапаев и Екатерина Диденко.

Конгресс состоялся в конце ноября на площадках образовательного центра «Сириус» в Сочи и объединил ученых со всей страны для обмена опытом, знаниями и обсуждения актуальных вопросов развития науки и образования в стране.

В течение трех дней участники узнали о новейших отечественных разработках в науке, посетили сессии по актуальным научным темам. Студенты также встретились с коллегами из студенческих научных обществ со всей России, обсудили с ними совместные проекты и наладили взаимодействие.

Для Данила участие в Конгрессе стало незабываемым опытом и отличной возможностью узнать о новых технологиях и встретить интересных людей. Он отметил, что такие мероприятия мотивируют к созданию новых разработок и продвижению в науке.

Екатерина также подчеркнула полезность и значимость Конгресса. Она поделилась впечатлениями:

«Поразил масштаб и количество участников. На семинарах мы узнали, какие чаще всего допускаются ошибки при подаче грантов, какие существуют меры поддержки молодых ученых, как развиваться в научной среде и многое другое. Конгресс молодых ученых – сам по себе является местом вдохновения, где собираются активные и интересные люди, зажигающие своими разработками и мыслями. Мы очень благодарны за возможность принять участие в данном мероприятии!»

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Университет Дубна  наука  молодежь  конгресс
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