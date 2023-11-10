Студенты Университета "Дубна" стали участниками III Конгресса молодых ученых

Конгресс состоялся в конце ноября на площадках образовательного центра «Сириус» в Сочи и объединил ученых со всей страны для обмена опытом, знаниями и обсуждения актуальных вопросов развития науки и образования в стране.

В течение трех дней участники узнали о новейших отечественных разработках в науке, посетили сессии по актуальным научным темам. Студенты также встретились с коллегами из студенческих научных обществ со всей России, обсудили с ними совместные проекты и наладили взаимодействие.

Для Данила участие в Конгрессе стало незабываемым опытом и отличной возможностью узнать о новых технологиях и встретить интересных людей. Он отметил, что такие мероприятия мотивируют к созданию новых разработок и продвижению в науке.

Екатерина также подчеркнула полезность и значимость Конгресса. Она поделилась впечатлениями: