Студентка Университета "Дубна" исследует мотивы жизни и смерти в творчестве подростков

пятница, 15 декабря 2023 | 22:08 496 Университет "Дубна"
Третьекурсница Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" Олеся Шарипова стала победителем II степени Всероссийского конкурса научных работ «Научный прорыв - 2023».

Тема исследовательской работы Олеси, высоко оцененной в номинации «Научная статья», – «Мотивы жизни и смерти в словесном творчестве подростков». Научный руководитель – доцент кафедры клинической психологии Марина Хозиева.

«Я начала работать над темой со 2 курса. Сначала топик жизни и смерти для меня был категорией скорее философской, чем психологической. Но когда я анализировала исследования о развитии категории смерти в различных культурах, мое мнение изменилось: я увидела социокультурные предпосылки для метаморфоз в восприятии смерти. Подростковый возраст выбран как один из самых кризисных периодов в жизни человека, когда появляются первые экзистенциальные вопросы, а значит и вопросы о смысле жизни» – отмечает Олеся.

Практическая часть исследования заключалась в сборе подростковых работ по словесному творчеству: 18 подростков 11-16 лет писали эссе по выбранной теме с дальнейшим обсуждением работ. Далее Олеся обрабатывала тексты эссе методом контент-анализа.

Результаты показали, что для подростков тематика жизни и смерти является одной из самых интересных и волнующих проблем. Кроме того, в ходе исследования у испытуемых определялся уровень развития рефлексии и его связь с восприятием подростками темы жизни и смерти.

Тэги:
Университет Дубна  конкурс  наука  психология  соотечественники
Читать в
Оставить отзыв в
 
Фото: Екатерина Титова в VK
13.12.2023 | 17:46    505
Студентка Университета "Дубна" - призер конференции «Болезнь и здоровый образ жизни»
Пятикурсница Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" Екатерина Титова заняла третье место на XII международной научно-практической конференции в РНИМУ им. Пирогова.
13.12.2023 | 18:05    510
В Дубне разработан материал для регенерации кожи
Выпускник Университета "Дубна", сотрудник ОИЯИ Илья Виноградов стал победителем Всероссийского молодежного конкурса, представив технологию композита с особыми свойствами.
18.12.2023 | 21:51    317
Студентка-психолог Университета "Дубна" выиграла конкурс «Студент года – 2023»
Студентка Университета "Дубна" Александра Стельмах стала победителем I степени научно-исследовательского конкурса «Студент года – 2023» в секции «Психологические науки».