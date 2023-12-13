Студентка Университета "Дубна" исследует мотивы жизни и смерти в творчестве подростков

Тема исследовательской работы Олеси, высоко оцененной в номинации «Научная статья», – «Мотивы жизни и смерти в словесном творчестве подростков». Научный руководитель – доцент кафедры клинической психологии Марина Хозиева.

«Я начала работать над темой со 2 курса. Сначала топик жизни и смерти для меня был категорией скорее философской, чем психологической. Но когда я анализировала исследования о развитии категории смерти в различных культурах, мое мнение изменилось: я увидела социокультурные предпосылки для метаморфоз в восприятии смерти. Подростковый возраст выбран как один из самых кризисных периодов в жизни человека, когда появляются первые экзистенциальные вопросы, а значит и вопросы о смысле жизни» – отмечает Олеся.

Практическая часть исследования заключалась в сборе подростковых работ по словесному творчеству: 18 подростков 11-16 лет писали эссе по выбранной теме с дальнейшим обсуждением работ. Далее Олеся обрабатывала тексты эссе методом контент-анализа.

Результаты показали, что для подростков тематика жизни и смерти является одной из самых интересных и волнующих проблем. Кроме того, в ходе исследования у испытуемых определялся уровень развития рефлексии и его связь с восприятием подростками темы жизни и смерти.