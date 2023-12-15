Студент Университета "Дубна" разработал собственный веб-сервис для блогеров

Веб-сервис MagicShape, разработанный Михаилом, предназначен для повышения качества взаимодействия инфлюенсеров со своей аудиторией и монетизации их деятельности. Проект был высоко оценен экспертной комиссией, и молодой разработчик получил 1 млн рублей на дальнейшее усовершенствование своего сервиса.

Михаил в нетипичном для студенческих стартапов ключе развивает свой проект сам – у него нет руководителя среди преподавателей Университета. Студент полагает, что деятельность инфлюенсеров в России будет развиваться в дальнейшем с не меньшими темпами, чем сейчас. С ростом популярности социальных медиаплатформ все больше людей обращаются к инфлюенсерам для получения советов, информации или развлечения, а потому необходимо создавать качественные инструменты и для самих блогеров тоже.

Михаил твердо уверен, что в скором времени сможет вывести проект на рынок России и СНГ.

«В перспективе, на более поздних этапах, мы планируем выйти и на рынки БРИКС» – рассуждает Михаил.

Он отмечает, что прямых аналогов у его продукта нет, что делает его привлекательным для инвесторов. Решение подойдет для большинства микро- и мини-блогеров, развивающих свои каналы на площадках YouTube, Twitch и других.

MagicShape предоставляет возможность сделать прямую трансляцию более «живой» за счет взаимодействия стримеров с их зрителями с помощью интерактивных донатов. Монетизация происходит следующим образом: зрители жертвуют свои денежные средства, покупая интерактивные взаимодействия, они поступают на счет стримеров и выводятся на их банковскую карту, а сервис забирает небольшую комиссию в 7%.

В планах у Михаила заключить партнерство с одним из банков, у которого имеется своя платежная система. В этом случае он сможет привязать платежную систему партнера к веб-сервису с льготными тарифами, взамен открыть расчетный счет в банке партнера с тарифами, нацеленными на деятельность инфлюенсеров, привлекая для банка-партнера новых клиентов.