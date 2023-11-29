Студент Университета "Дубна" – призер олимпиады «Волга-IT’2023»

Финал олимпиады проходил в Ульяновске с 28 ноября по 2 декабря. Антон завоевал призовое место в дисциплине «Искусственный интеллект».

Антон делится своими впечатлениями:

«Задания, основанные на реальных кейсах IT-компаний, представляли собой настоящие рабочие задачи и позволяли прочувствовать атмосферу профессионального мира. Мы встречались с представителями компаний и заводили полезные знакомства. Это был незабываемый опыт. Спасибо нашему университету за поддержку и возможность участвовать в таком уникальном событии. Мы гордимся тем, что были частью этого финала, и уверены, что эти знания пригодятся нам в будущем».