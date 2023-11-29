Студент Университета "Дубна" – призер олимпиады «Волга-IT’2023»

понедельник, 04 декабря 2023 | 17:54 486 Университет "Дубна"
Второкурсник направления «Программная инженерия» Университета "Дубна" Антон Бабкин занял 3-е место в финальном этапе олимпиады «Волга-IT’2023».

Финал олимпиады проходил в Ульяновске с 28 ноября по 2 декабря. Антон завоевал призовое место в дисциплине «Искусственный интеллект».

Антон делится своими впечатлениями:

«Задания, основанные на реальных кейсах IT-компаний, представляли собой настоящие рабочие задачи и позволяли прочувствовать атмосферу профессионального мира. Мы встречались с представителями компаний и заводили полезные знакомства. Это был незабываемый опыт. Спасибо нашему университету за поддержку и возможность участвовать в таком уникальном событии. Мы гордимся тем, что были частью этого финала, и уверены, что эти знания пригодятся нам в будущем».

Напомним, что в финал олимпиады также прошли студент 3-го курса Илья Батаев и студентка 4-го курса Вероника Иванцова, которые получили высокие рейтинговые оценки.

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Университет Дубна  олимпиада  #времяцифры  соотечественники
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