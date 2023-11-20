Сергей Поспелов и Дубненский симфонический оркестр стали победителями Всероссийской Большой оркестровой премии «440 герц» в номинации «Соло с оркестром»

Премия «440 герц» – это первая всероссийская премия оркестровых программ. На награду претендовали 35 оркестров из разных городов России, чьи программы транслировались онлайн в 2022 году и остались в открытом доступе.

Поздравляем с заслуженной победой директора Дубненского симфонического оркестра Наталью Кастро, блистательного музыканта Сергея Поспелова, дирижёра Николая Хондзинского и всех музыкантов Дубненского симфонического оркестра.