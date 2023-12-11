Семья ремесленников из Дубны создает антистресс-игрушки на 3D принтере

Их основной продукт — игрушки для детей и взрослых, напечатанные на 3D-принтере: фантазийные драконы, динозавры, рыбы и другие звери, которые радуют не только глаз, но и очень приятны тактильно, обладая антистресс-эффектом.

«Принтер появился дома три года назад, в основном из интереса к новой, динамично развивающейся технологии. Но на нем впоследствии напечатали много всего полезного для дома и ремонта, не игрушки. С определенного времени начали, как хобби, печатать все подряд», — рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Ковалев признается: на первых порах хотелось напечатать все и сразу, тяготило, когда принтер не печатал хотя бы день. На одну большую фигурку, например императорского дракона, уходит 16-18 часов печати, а на маленький брелок от полутора до двух часов. На принтере можно печатать как статические, монолитные изделия, так и подвижные, гибкие игрушки, имеющие в своей основе звеньевые соединения различных частей по принципу цепочки. Для подвижности дополнительно соединять детали фигурок не нужно: они выходят из-под принтера готовыми и замкнутыми в единую систему элементами.

«За счет технологии послойной печати получается сразу два колечка, соединенных между собой. По большей части это все равно хобби, в любом случае, есть основная работа, своя жизнь. Принтер много времени отбирает на наладку, настройку: это конструктор, который ты получаешь в разобранном виде и от того, как ты его соберешь, зависит то, как он будет печатать. Много нужно сделать для того, чтобы можно было его оставлять печатать без присмотра и просто снимать готовые изделия по окончании процесса», — объясняет нюансы производства Дмитрий.

До ярмарок Дмитрий с супругой делали игрушки на заказ для друзей и знакомых. Когда «пробных вариантов» дома стало слишком много, вышли на ремесленников: первый выход на ярмарку состоялся в сентябре. Дмитрий признается, что больше нравится работать на улице: более живая атмосфера и больший «аппетит» у потенциальных покупателей.