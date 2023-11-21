Представляем телеканал «Советская киноклассика»

И вот уже более 10 лет мы стараемся сделать так, чтобы это время вы провели с пользой и удовольствием. Услуга «Кабельное телевидение» является одной из наиболее важных в пакете цифровых сервисов «ТЕЛЕКОМ МПК», ведь это оптимальный вариант, который могут выбрать наши абоненты для просмотра телевизора дома.

Кабельное телевидение «ТЕЛЕКОМ МПК» — это доступность, удобство и высокое качество передачи изображения, это более 160 каналов на любой вкус. Но мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно добавляем в сетку новинки телевизионного рынка.

Представляем вам телеканал «Советская киноклассика». Канал родного кино, которое стало целой эпохой. Шедевры прославленных советских режиссёров, а также эксклюзивная коллекция фильмов киностудии имени М. Горького и «Ленфильма». Киноленты, покорившие сердца миллионов: их цитируют, ими вдохновляются, их с упоением пересматривают.

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Внимание! Канал транслируется в тестовом режиме, поэтому мы очень ждём ваши отзывы о новинке. Присылайте свои комментарии и предложения на почту tmpk-tv@mail.ru. Нам важно знать ваше мнение об услугах компании!