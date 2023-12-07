Предновогодний пожар в многоквартирном доме под Кимрами

воскресенье, 31 декабря 2023 | 21:13 491 ГУ МЧС России по Тверской области
В ночь с 30 на 31 декабря в двухэтажном деревянном доме, где есть несколько квартир, в поселке Горицы под Кимрами произошел пожар.
Горел дом №22 на улице Школьная. К месту ЧП были направлены отделения пожарных частей «ОП ПСЧ-11, ПСЧ-11, ПСЧ-46, СПСЧ, СПТ, СМП, полиция и скорая. Чуть позднее девяти часов утра была объявлена локализация пожара.
Никто не пострадал - 13 человек вышли из загоревшегося дома сами. Кимрской межрайонной прокуратурой организована проверка. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь людям, оставшимся без жилья в результате пожара.