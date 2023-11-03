Подмосковью вернут затраты на создание инфраструктуры ОЭЗ "Дубна" за счет господдержки

Минэкономразвития России возместило порядка 1,4 млрд рублей затрат на создание инфраструктуры особых экономических зон «Санкт-Петербург» и «Дубна» за счет фактически уплаченных федеральных налогов и таможенных пошлин резидентов.
«Санкт-Петербург и Московская область стали первыми регионами, возместившими затраты на развитие ОЭЗ из федерального бюджета. Средства направлены по распоряжению Правительства РФ об утверждении перечня проектов по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон. В активной работе аналогичные заявки от Иваново, Оренбурга, Липецка и Тулы», - отметил министр экономического развития России Максим Решетников на координационном совещании с министрами экономики регионов России в Уфе.
Общий объем компенсации составляет более 1,1 млрд рублей — эта сумма была вложена Московской областью в создание семи объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ «Дубна».