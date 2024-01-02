Перекрестные полеты России и США на Международную космическую станцию продлили до 2026 года

пятница, 29 декабря 2023 | 09:09 498 Роскосмос
"Роскосмос" и NASA договорились продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию до 31 декабря 2025 года.

Такие полеты нужны для подстраховки: чтобы на МКС всегда были специалисты и для российского, и для американского сегментов.

В июле и декабре текущего года обе компании подписали два дополнения к договоренности о проведении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев еще 23 ноября сообщил "Интерфаксу", что дополнительное соглашение между "Роскосмосом" и NASA подразумевает проведение двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

По словам Крикалева, решение принято для избежания риска в случае чрезвычайных ситуаций – "что-то случилось на старте", "экипаж полетел и по разным причинам не состыковался", - чтобы станция не осталась без специалистов по одному из сегментов.

В нынешнем году в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществлены две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-24", в состав которого, помимо россиян Олега Кононенко и Николая Чуба, входил астронавт NASA Лорал О'Хара. В августе состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-7, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

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