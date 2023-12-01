ОЭЗ «Дубна» подписала соглашение о сотрудничестве с «ПромСвязьБанком»

Документ подписали генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев и управляющий дополнительного офиса «Дубна» Екатерина Лопырева. Предметом соглашения стало установление отношений и стратегического партнерства, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества.

Стороны договорились предпринимать совместные действия при формировании проектов, имеющих муниципальное, региональное и межрегиональное значение, планируемых к реализации на территории ОЭЗ «Дубна», а также взаимодействовать в организации финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на территории особой экономической зоны.