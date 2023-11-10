ОЭЗ «Дубна» открыла «культурную страничку»

«Культурную страничку» открыло 1 декабря 2023 года выступление скрипача-виртуоза Сергея Поспелова в сопровождении Дубненского симфонического оркестра. Этот музыкант не нуждается в представлении. Лауреат престижных первых премий многочисленных российских и международных конкурсов Сергей Поспелов сегодня один из самых талантливых молодых музыкантов своего поколения. Он объездил с гастролями полмира, и каждое выступление скрипача-виртуоза сопровождают бурные овации и крики «браво!».

«Браво» звучало и на концерте маэстро «Провожаем золотую осень» в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». В тему - природные небольшие букеты из осенних листьев, теплый приглушенный свет в зале, за панорамными окнами - огни ночной Дубны. И бесконечное наслаждение чарующей музыкой, заполнившей собой всё пространство и проникающей в самое сердце: от «Времен года» Вивальди до ярких ритмов аргентинского танго Пьяцоллы, музыки, которую Сергей Поспелов исполняет на уникальной скрипке работы итальянского мастера Андреа Гальяно, созданной еще в 1754 году.

С 2019 года руководитель и дирижер Московского камерного оркестра Сергей Поспелов дирижирует и Дубненским симфоническим оркестром. На концерте в ОЭЗ аплодисментами слушатели поздравили музыканта и коллектив, директора оркестра Наталью Кастро с заслуженной победой в большой оркестровой премии «440 герц» за 2022 год в номинации «Соло с оркестром» за программу «Скрипичные концерты ХХ века».