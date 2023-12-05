Объявлен старт молодежного проекта «Менделеевская карта»

воскресенье, 17 декабря 2023 | 14:08 458
Если ты - победитель или призер студенческих олимпиад, аспирант или молодой ученый, скорее присоединяйся!
Если ты - победитель или призер студенческих олимпиад, аспирант или молодой ученый, скорее присоединяйся!
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