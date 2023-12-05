Объявлен старт молодежного проекта «Менделеевская карта»

воскресенье, 17 декабря 2023 | 14:08 458
Если ты - победитель или призер студенческих олимпиад, аспирант или молодой ученый, скорее присоединяйся!

Если ты - победитель или призер студенческих олимпиад, аспирант или молодой ученый, скорее присоединяйся!

«Менделеевская карта» – это уникальная программа лояльности, которая предоставляет невероятные возможности для профессионального развития и самосовершенствования. Участники проекта получат скидки от ведущих компаний-партнеров в различных областях: от транспорта и науки до фитнеса и кафе.

Подробнее - на сайте проекта: https://моямк.рф

Тэги:
наука  молодежь  финансы
Читать в
Оставить отзыв в
 
05.12.2023 | 11:13    557
Студенты Университета "Дубна" стали участниками III Конгресса молодых ученых
На нем Университет представили руководители Студенческого научного общества Данил Варапаев и Екатерина Диденко.
15.12.2023 | 22:08    496
Студентка Университета "Дубна" исследует мотивы жизни и смерти в творчестве подростков
Третьекурсница Кафедры клинической психологии Университета "Дубна" Олеся Шарипова стала победителем II степени Всероссийского конкурса научных работ «Научный прорыв - 2023».
01.12.2023 | 15:44    568
Дни Физики–2023 прошли в Дубне
24 ноября в Дубне прошел восьмой фестиваль «Дни Физики», организованный Учебно-научным центром Объединенного института ядерных исследований.