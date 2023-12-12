Обработку и хранение данных для экспериментов на NICA обсудили специалисты ОИЯИ и МИФИ

пятница, 15 декабря 2023 | 20:32 485 ОИЯИ
12 декабря в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ прошло рабочее совещание МИФИ–ОИЯИ по компьютингу для мегасайенс-проекта NICA, посвященное обсуждению проблем, связанных с организацией процесса обработки и анализа данных экспериментов.

В совещании, которое проходило в гибридном формате, приняли участие свыше 50 человек, в том числе споуксмены и координаторы разработки программного обеспечения и компьютинга всех трех основных экспериментов NICA, а также эксперты из лабораторий ОИЯИ и специалисты МИФИ, которые вовлечены в эти проекты и принимают участие как в создании самих детекторных комплексов, так и в разработке программного обеспечения для обработки данных и физического анализа.

Главной темой совещания стала организация обработки, анализа, хранения, передачи и управления данными, которые будут получены в ходе реализации программы физических исследований экспериментов на NICA.

Существуют три аспекта этого вопроса: где физически хранить эти данные и как обеспечить их безопасность? Как будет организован доступ к данным, и какими программными средствами будет вестись обработка? Третий аспект – разработка инструментария, который будет использован для извлечения физической информации (программы реконструкции и идентификации элементарных частиц, физического анализа и т. д.).

Объединенный институт, а именно Лаборатория информационных технологий, сможет покрыть потребности экспериментов в размере 25%. Остальное придется на долю партнерских организаций — они будут создавать и поддерживать у себя вычислительные комплексы, которые будут объединены в глобальную систему обработки и анализа данных.

«На сегодня идет работа по двум направлениям: необходимо, чтобы в принципе такие системы, центры возникали, и второе – наработка того инструментария, который позволит нам связывать все эти центры воедино. Такой опыт есть, например, в рамках VLCG (Worldwide LHC Computing Grid), — это глобальный проект по компьютингу для экспериментов на Большом адронном коллайдере – мы собираемся такое повторить для российских проектов мегасайенс. Второе – в пределах нашей облачной инфраструктуры мы подключаем к ней центры, расположенные как в странах-участницах ОИЯИ, так и в других, для того чтобы мы могли быть завязаны в общую систему и могли с этими данными работать независимо от того, где мы географически расположены», — отметил директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Сергей Шматов.

Объем сторонних вычислений пока невелик, однако позволяет уже сейчас проводить обучение сотрудников, наладку ПО и аппаратуры. Впоследствии, при увеличении объема данных, его можно будет масштабировать.

Другая причина, обуславливающая необходимость распределенного подхода, — это требования безопасности. Если все создается в одном месте, данные могут быть утрачены в результате форс-мажора.

«Использование распределенного подхода, когда у нас есть реплики данных в других центрах, позволит нам обезопасить данные и избежать потерь в случае непредвиденных ситуаций», — пояснил директор ЛИТ ОИЯИ.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для экспериментов на NICA, организации такой системы подготовки кадров, которая будет работать в уникальной области на стыке физики и IT. Профильные кафедры НИЯУ МИФИ предлагают магистерскую программу, которая позволит готовить специалистов одновременно по двум специальностям: физике элементарных частиц и информационным технологиям. Выпускники получат диплом сразу по двум специальностям.

Тэги:
ОИЯИ  МИФИ  совещание  NICA  IT
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