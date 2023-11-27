Новогодний маршрут в Дубне в Институтской части

Сохранившиеся советские интерьеры, блюда из детства: солянка (едва ли не кулинарный символ Дубны), бризоль "по-дубненски", язык отварной, салат "Дубна" и, конечно, "котлета на ножке по-киевски", которая, как и в детстве, всё также неожиданно брызжет маслом... Кстати, 14 января 2024 года ресторан закрывается на ремонт. Торопитесь!

Подкрепившись, далее путь лежит по Главному спуску на Менделеевскую набережную к другой ёлке и местной резиденцию Деда Мороза. Затем по набережной пройдитесь до Молодежной поляны, не забыв посидеть на бронзовой лавочке с памятником "МГ" (Михаил Григорьевич Мещеряков - отец-основатель Дубны) и загляните в Арт-кафе «Высоцкий» с авторским дизайном помещений. Вечерами, в субботу и воскресенье, там часто проводятся рок-концерты - следите за афишей!