Новогодний маршрут в Дубне в Институтской части

суббота, 16 декабря 2023 | 11:07 440
Приглашаем всех желающих окунуться в праздничную атмосферу Дубны и самостоятельно прогуляться по живописному маршруту.

Если взять старт у празднично украшенной елки напротив Административного корпуса ОИЯИ на площади Жолио-Кюри, то далее путь лежит по украшенному скверу, мимо фонтана с Голубем, под огоньками «звездного неба». Согревшись чашечкой горячего чая в кафе «Фанки-Франки», мимо живописных, утонувших в снегах коттеджей известных ученых выходите к гостинице "Дубна" и одноименному ресторану.

Сохранившиеся советские интерьеры, блюда из детства: солянка (едва ли не кулинарный символ Дубны), бризоль "по-дубненски", язык отварной, салат "Дубна" и, конечно, "котлета на ножке по-киевски", которая, как и в детстве, всё также неожиданно брызжет маслом... Кстати, 14 января 2024 года ресторан закрывается на ремонт. Торопитесь!

Подкрепившись, далее путь лежит по Главному спуску на Менделеевскую набережную к другой ёлке и местной резиденцию Деда Мороза. Затем по набережной пройдитесь до Молодежной поляны, не забыв посидеть на бронзовой лавочке с памятником "МГ" (Михаил Григорьевич Мещеряков - отец-основатель Дубны) и загляните в Арт-кафе «Высоцкий» с авторским дизайном помещений. Вечерами, в субботу и воскресенье, там часто проводятся рок-концерты - следите за афишей!

Потом можно прогуляться по аллее, носящей имя легендарного актера и поэта Высоцкого с памятником Владимиру Семеновичу и оригинальным ростовым памятником известным физикам-ядерщикам - Бруно Понтекорво и Венедикту Джелепову. А можно воспользоваться зимней фотозоной рядом с ДК «Мир».

Если же захочется поскользить по льду на коньках – добро пожаловать на открытый каток на стадионе «Наука». Здесь работает прокат. А любителей лыжных гонок ждут на стадионе «ЮдеКон» с освещенными трассами.

Добро пожаловать на Новогодний маршрут!

Тэги:
Дубна  зима  туризм
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