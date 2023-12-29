Новогоднее поздравление с Новым 2024 годом от дубненских спасателей

воскресенье, 31 декабря 2023 | 19:52 481 Мособлпожспас
Новогодний видео креатив от работников поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас".

Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Пусть в вашей жизни обязательно будет место для чудес! Для того самого настоящего, детского предвкушения праздника с ожиданием подарка под елкой, с волшебным ароматом мандаринов и хвои.

Пусть ваш Новый год будет окрашен самыми яркими добрыми эмоциями. Мы желаем вам счастья, мира, процветания, а самое главное – безопасности! Будьте здоровы и успешны! Берегите себя! Мы рядом!

Тэги:
Дубна  Мособлпожспас  поздравление  Новый Год
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