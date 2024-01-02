Компания "Телеком МПК" поздравляет клиентов и сотрудников с Новым годом

Дорогие друзья!

В преддверии Нового года в первую очередь хочется сказать слова благодарности всем, кто выбрал «ТЕЛЕКОМ МПК» в качестве оператора связи! Ваши поддержка и доверие, критические замечания и предложения заставляют компанию двигаться вперёд, дают нам стимул для постоянного совершенствования услуг и сервисов.

Также хочу отметить сотрудников «ТЕЛЕКОМ МПК». Спасибо вам за ответственное выполнение своих обязанностей и помощь клиентам.

В уходящем году «ТЕЛЕКОМ МПК» существенно расширил зону покрытия сети. Мы подключили 20 населённых пунктов, более 2500 домохозяйств вошли в большую семью абонентов компании. Значительные усилия в 2023 году были сосредоточены на обеспечение услугами связи жителей частного сектора, чтобы все СНТ, сёла и деревни региона обладали высоким уровнем цифрового комфорта.

Ещё одна важная задача для «ТЕЛЕКОМ МПК» - внедрение системы видеонаблюдения «Безопасный регион», которая не только помогает раскрывать преступления, но и является действенной превентивной мерой, делает жизнь граждан более комфортной и безопасной.

Специалисты компании реализовали крупные проекты по строительству сетей, обеспечивая высококачественную телекоммуникационную связь предприятиям Московской области.

Внедряя передовые технологии, мы также стремимся сохранять подлинные ценности человеческого общения, как внутри коллектива, так и с клиентами «ТЕЛЕКОМ МПК». Нам важно знать ваше мнение о нашей работе, получать обратную связь, и всем вместе двигаться к решению новых задач и достижению амбициозных целей.

Я желаю вам в Новом 2024 году весёлых праздничных дней, ярких позитивных эмоций, благополучия, здоровья и оптимизма! Пусть всё, что будет загадано под бой курантов, обязательно исполнится, и все ваши планы будут реализованы.

А для того, чтобы ваша работа и учёба стали более эффективными, досуг – интересным, жизнь – безопасной, есть цифровые сервисы «ТЕЛЕКОМ МПК»!