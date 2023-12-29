Новогоднее поздравление директора ОИЯИ Григория Трубникова

Все мы, провожая уходящий год, невольно ощущаем магию обновления, где-то в глубине души чувствуем искреннее волнение и трепетное ожидание от встречи с новым.

Год был непростым для всех нас по многим причинам. Тем ценнее то, как сплотился наш большой интернациональный коллектив. Мы объединили свои силы для выполнения научных задач Института. На этом пути наши ученые, инженеры и специалисты смогли добиться блестящих результатов, делая максимум для достижения стоящих перед нами целей.

Этот год особенный для Института, поскольку он подводит итог выполнения Семилетнего плана развития ОИЯИ на период 2017-2023. И здесь у нас много поводов для гордости. Это и весомые результаты флагманских проектов NICА, Baikal-GVD, Фабрика сверхтяжелых элементов, и наши новые направления, такие как науки о жизни, цифровизация, инновационные разработки, многое другое.

Мы заметно расширили нашу международную партнерскую сеть – активно развиваются отношения с Китаем, Мексикой, Индией, Бразилией. Усиливаются наши образовательные программы, вводятся новые форматы сотрудничества и привлечения молодежи, обновляется социальная инфраструктура. Нашему Институту удалось сохранить положение устойчивого развития, обеспечив себе роль одного из лидеров на мировом научном ландшафте. Институт всей своей деятельностью подтверждает принцип — «Наука сближает народы».

Все это дает нам право уверенно смотреть в будущее. Встречая Новый, 2024-й, год мы даем старт и новой семилетке Института. Мы открываем эту страницу с ожиданием новых свершений и азартом первооткрывателей на переднем крае науки.

И конечно же, в такой момент мы особенно полно чувствуем хрупкость простых слагаемых человеческого счастья. Пусть эта волшебная праздничная пора будет наполнена для вас радостью и улыбками близких.