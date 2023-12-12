Началась реконструкция школы №1 в Дубне

Им пришлось временно покинуть родные школьные стены - зданию предстоит капитальный ремонт в рамках федеральной программы, инициированной Президентом России. Всё будет новое – мебель, компьютеры, мультимедийные комплексы. Оборудование, которое использовалось здесь и находится в хорошем состоянии, будет передано другим школам.
Педагоги и дети уже переехали в другие образовательные учреждения Левобережья. Им обеспечены все условия для обучения, горячее питание и медицинское обслуживание. Сейчас завершается проведение интернета и наладка мультимедийного оборудования в детсадах, где в ближайшие месяцы будут заниматься учащиеся младших классов.
Руководство и сотрудники ГосМКБ «Радуга» оказали помощь в перевозке на временное хранение экспонатов музея А.Я. Березняка, располагавшегося в школе №1.