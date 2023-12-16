На дороге Кимры - Талдом водитель совершил ДТП и бросил машину

воскресенье, 31 декабря 2023 | 20:38 504 Кимры Сегодня
30 декабря, не доезжая 100 метров до деревни Замятино, которое находится на трассе Кимры – Талдом, произошло ДТП.

Водитель "Лада Приора" не справился с управлением, машину начало «носить» по дороге и она, развернувшись, выскочила на встречную полосу движения, по которой в это время двигался Nissan. Водитель иномарки видя, что Лада начала вилять на дороге, постарался максимально уйти вправо, но ширины дороги не хватило и отечественная легковушка багажником врезалась в иномарку.

К счастью, в этом ДТП никто из людей не пострадал и, несмотря на предновогодние неприятности, вполне можно было обойтись оформлением Европротокола, но пришлось вызывать экипаж ДПС, так как водитель "Лада Приора" после столкновения вышел из машины, вызвал такси и уехал.

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