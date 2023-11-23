Многофункциональный комплекс с гостиницей в Дубне готов на 80%

На данный момент строительная готовность многофункционального центра на проспекте Боголюбова в Дубне превысила 80%, на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем.

Здание комплекса площадью более 19 тыс. квадратных метров состоит из 6 корпусов разной этажности. Здесь разместятся магазины промтоваров, в том числе сувениров, административно- офисные помещения, а во втором корпусе откроют гостиницу на 35 номеров для размещения 55 человек. В цокольном этаже организуют парковку на 102 машиноместа.

Объект повторно строится с марта 2021 года и ко 2 кварталу 2024 года стройка должна завершиться.

Многофункциональный комплекс граничит с городским парком, в результате реконструкции застройщик проведет благоустройство пешеходной зоны на набережной озера, которая проходит вдоль обратной стороны здания.