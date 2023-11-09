МЧС объявило штормовое предупреждение в Подмосковье на 3 декабря

Согласно прогнозам, в субботу, 2 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью выпадет кратковременный снег, днем осадки прекратятся. На следующий день город атакует южный циклон, после полудня начнется обильный снегопад, который принесет около 1/3 осадков от месячной нормы, прогнозируется метель с ухудшением видимости до 300-500 метров и рост высоты сугробов с 18 до 27-30 см, что близко к рекорду высоты снежного покрова.