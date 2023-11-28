Хакеры, связанные с Россией и Китаем, могли взломать системы самого опасного ядерного объекта Великобритании

Комплекс, который журналисты называют «самым опасным ядерным объектом Великобритании», в разные годы занимался производством оружейного плутония и топлива для АЭС, а также переработкой отработавшего ядерного топлива. Кроме того, на территории комплекса долгое время работала АЭС Колдер Холл, а сейчас в Селлафилде находится крупнейший в мире запас плутония.

Власти не знают, когда именно были взломаны системы комплекса, однако первые нарушения были обнаружены еще в 2015 году. Тогда эксперты нашли в компьютерных сетях Селлафилда «спящее» вредоносное ПО. До сих пор остается неясным, удалось ли специалистам полностью избавиться от этого ПО.

«Это может означать, что некоторые из наиболее важных видов деятельности Селлафилда, такие как перемещение радиоактивных отходов, мониторинг утечек опасных материалов и проверки на предмет пожаров, были скомпрометированы».

Также источники журналистов считают, что хакеры могли получить доступ к сведениям высокой степени секретности, однако руководство комплекса долгое время скрывало от регуляторов информацию о произошедшем.

При этом власти Великобритании осведомлены о «систематических» нарушениях мер кибербезопасности на объекте, в связи с чем в 2022 году в отношении 11 тысяч сотрудников предприятия были введены «специальные меры». Об этом журналистам сообщили источники в Управлении по ядерному регулированию (ONR) и спецслужбах. Они отказались отвечать на дополнительные вопросы.

Правительство Великобритании прокомментировало расследование, заявив, что не располагает информацией, подтверждающей версию журналистов о взломе систем Селлафилда хакерами, связанными с иностранными государствами. В пресс-службе правительства отметили, что журналисты не предоставили властям информацию, необходимую для проведения соответствующего расследования.