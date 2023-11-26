Дубненские врачи спасли женщину с многочисленными переломами после ДТП

пятница, 01 декабря 2023 | 17:51 287 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
В реанимацию Дубненской больницы в критическом состоянии была доставлена 61-летняя женщина.

Врачами-реаниматологами экстренно были проведены необходимые меры по стабилизации состояния женщины – противошоковая, инфузионная терапия, переливание компонентов крови. После проведения комплекса реанимационных мер, стало возможным проведение диагностических исследований. В ходе чего были выявлены многочисленные повреждения внутренних органов: травма грудной клетки и ушиб легкого, перелом верхнего плечевого пояса и левой плечевой кости с повреждением нервного пучка, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма.

Несколько недель пациентка находилась в тяжелейшем состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия помогла вывести ее из угрожающего для жизни состояния.

По мере стабилизации состояния женщины, травматологи провели две операции – при помощи штифтования восстановили плечо и голень, операция была выполнена малоинвазивным методом. Далее хирурги выполнили пункцию с целью извлечения жидкости из пространства между внутренней поверхностью грудной стенки и наружной поверхностью легкого для восстановления дыхания.

В общей сложности пациентка провела в больнице почти 3 месяца. Несмотря на возраст и серьезные травмы, благодаря врачам, она вновь может самостоятельно передвигаться. Сейчас женщина выписана домой под дальнейшее наблюдение специалистов, восстановление и прохождение реабилитации.

Тэги:
Дубна  медицина  происшествия
Читать в
Оставить отзыв в
 
26.11.2023 | 17:21    531
Дубненские спасатели вытащили рыбаков из ледяной ловушки на Иваньковском водохранилище
25 ноября работники ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас", проводившие патрулирование акватории Иваньковского водохранилища, выручили из беды двух рыбаков.
20.11.2023 | 14:21    531
В Дубне для всех желающих прошла лекция на тему "Варикозная болезнь"
Сосудистый хирург ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России Дмитрий Борисов провел лекцию в Библиотеке семейного чтения для жителей и гостей города на тему "Варикозная болезнь".
01.12.2023 | 18:13    253
В детской поликлинике Дубненской больницы продолжает работу «Школа здоровья для подростков»
В детской поликлинике Дубненской больницы продолжают проходить обучающие занятия для детей в рамках «Школы здоровья для подростков».