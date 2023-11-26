Дубненские врачи спасли женщину с многочисленными переломами после ДТП

Врачами-реаниматологами экстренно были проведены необходимые меры по стабилизации состояния женщины – противошоковая, инфузионная терапия, переливание компонентов крови. После проведения комплекса реанимационных мер, стало возможным проведение диагностических исследований. В ходе чего были выявлены многочисленные повреждения внутренних органов: травма грудной клетки и ушиб легкого, перелом верхнего плечевого пояса и левой плечевой кости с повреждением нервного пучка, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма.

Несколько недель пациентка находилась в тяжелейшем состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия помогла вывести ее из угрожающего для жизни состояния.

По мере стабилизации состояния женщины, травматологи провели две операции – при помощи штифтования восстановили плечо и голень, операция была выполнена малоинвазивным методом. Далее хирурги выполнили пункцию с целью извлечения жидкости из пространства между внутренней поверхностью грудной стенки и наружной поверхностью легкого для восстановления дыхания.

В общей сложности пациентка провела в больнице почти 3 месяца. Несмотря на возраст и серьезные травмы, благодаря врачам, она вновь может самостоятельно передвигаться. Сейчас женщина выписана домой под дальнейшее наблюдение специалистов, восстановление и прохождение реабилитации.