Дубненская больница повышает эффективность работы администраторов регистратур

На встрече обсуждались не только вопросы выстраивания алгоритма работы, обязанности и решение задач, но и главное - умение взаимодействовать с пациентами.

В целях повышения компетенции, сотрудники прошли обучение по основам доброжелательного и бесконфликтного общения, умении развивать коммуникативные навыки и вести конструктивный диалог. Для этого были разработаны и введены в работу скрипты общения.