Дубненская больница повышает эффективность работы администраторов регистратур

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов провел встречу с сотрудниками работающими в регистратурах поликлиник. Присутствовали администраторы взрослых и детских поликлиник, женской консультации.
На встрече обсуждались не только вопросы выстраивания алгоритма работы, обязанности и решение задач, но и главное - умение взаимодействовать с пациентами.
В целях повышения компетенции, сотрудники прошли обучение по основам доброжелательного и бесконфликтного общения, умении развивать коммуникативные навыки и вести конструктивный диалог. Для этого были разработаны и введены в работу скрипты общения.