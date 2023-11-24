Дубненская больница повышает эффективность работы администраторов регистратур

пятница, 15 декабря 2023 | 22:56 486 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов провел встречу с сотрудниками работающими в регистратурах поликлиник. Присутствовали администраторы взрослых и детских поликлиник, женской консультации.

На встрече обсуждались не только вопросы выстраивания алгоритма работы, обязанности и решение задач, но и главное - умение взаимодействовать с пациентами.

В целях повышения компетенции, сотрудники прошли обучение по основам доброжелательного и бесконфликтного общения, умении развивать коммуникативные навыки и вести конструктивный диалог. Для этого были разработаны и введены в работу скрипты общения.

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Дубна  медицина  образование
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