Новогодние праздники - это встречи с бабушками и дедушками, поездки к друзьям и близким, совместные лыжные прогулки и заботливо приготовленный новогодний стол. А главные на этом празднике - дети.

В этом году наша Дубна абсолютно волшебная. Новогодние гирлянды украшают город и дарят незабываемую атмосферу детства. И это чудо произошло благодаря нашим жителям. Спасибо всем, кто принимает участие в жизни наукограда! Каждый на своём месте, вы помогаете сделать город успешнее.

Дубна готова к встрече Нового года! Дубна ждёт!