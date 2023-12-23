Дубна готова к встрече Нового года! Дубна ждёт!

пятница, 29 декабря 2023 | 11:14 500
Конец календарного года и приближение Рождества считается временем чудес.

Новогодние праздники - это встречи с бабушками и дедушками, поездки к друзьям и близким, совместные лыжные прогулки и заботливо приготовленный новогодний стол. А главные на этом празднике - дети. 

В этом году наша Дубна абсолютно волшебная. Новогодние гирлянды украшают город и дарят незабываемую атмосферу детства. И это чудо произошло благодаря нашим жителям. Спасибо всем, кто принимает участие в жизни наукограда! Каждый на своём месте, вы помогаете сделать город успешнее.  

Дубна готова к встрече Нового года! Дубна ждёт!

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Дубна  Новый Год
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