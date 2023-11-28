Дни Физики–2023 прошли в Дубне

Участниками праздника науки стали более 180 учащихся 3-10 классов образовательных учреждений Дубны, Дмитрова и Долгопрудного. Партнерами мероприятия выступили Государственный университет «Дубна», Физико-математический лицей им. В. Г. Кадышевского и Лицей № 6 им. Г. Н. Флерова.

В этом году мероприятия проходили на двух площадках: в корпусе УНЦ на ул. Вавилова и Лицее № 6. В программу Фестиваля вошли естественно-научная и техническая «Карусели» для учащихся, викторина для начинающих физиков, квест, демонстрация опытов, командный междисциплинарный бой и мастер-классы по физике, биологии, экологии и робототехнике.

В подготовке и проведении Фестиваля приняли участие 15 сотрудников ОИЯИ и партнерских организаций, 35 студентов Университета «Дубна» и старшеклассников лицея им. Кадышевского и лицея № 6 стали волонтерами, наставниками и тренерами на основных мероприятиях. Например, преподаватели Факультета естественных и инженерных наук Университета «Дубна» провели викторину по химии и мастер-класс по минералам, а студенты колледжа при Университете организовали мастер-класс по робототехнике.

Председатель оргкомитета мероприятия, ведущий методист УНЦ ОИЯИ Петр Ширков рассказал об особенностях проведения Дней физики в этом году:

«Пандемия внесла коррективы, поэтому у нас был перерыв в проведении Дней физики. Проводя эти Дни, мы увидели, что детей, интересующихся естественными, инженерно-техническими науками, после пандемии стало гораздо меньше. В прошлом году мы Дни физики провели в лицее имени В. Г. Кадышевского. Поскольку сейчас лицей №6 любезно откликнулся на предложение директора УНЦ Дмитрия Каманина принять у себя наше мероприятие, мы смогли провести эти Дни физики и познакомились с новой командой волонтеров — старшеклассников лицея. Мы использовали возможность провести мероприятие на базе еще одной из школ Дубны».

Напомним, что в октябре этого года Петр Ширков стал лауреатом Всероссийской премии «За верность науке» 2023 года в номинации «Наставник».