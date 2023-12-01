Девушка в Конаково потеряла банковскую карту и опрометчиво её не заблокировала

понедельник, 04 декабря 2023 | 01:35 578 УМВД России по Тверской области
В полицию с заявлением обратилась 20-летняя жительница города Конаково. Девушка сообщила, что потеряла свою банковскую карту в неизвестном месте и не заблокировала её. Спустя короткое время заявительница обнаружила списание со счета более 4-х тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска подробно опросили заявительницу, получили информацию в банковской организации, изучили записи камер видеонаблюдения в торговых точках, откуда было зафиксировано списание денежных средств при оплате покупок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого в краже денег. Им оказался 38-летний неработающий житель Конаково.

В полиции фигурант сознался в содеянном и пояснил, что случайно нашёл чужую банковскую карту и решил воспользоваться находкой, оплатив продукты, алкоголь и сигареты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Конаково  криминал  финансы
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