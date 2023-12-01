Девушка в Конаково потеряла банковскую карту и опрометчиво её не заблокировала

Сотрудники уголовного розыска подробно опросили заявительницу, получили информацию в банковской организации, изучили записи камер видеонаблюдения в торговых точках, откуда было зафиксировано списание денежных средств при оплате покупок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого в краже денег. Им оказался 38-летний неработающий житель Конаково.

В полиции фигурант сознался в содеянном и пояснил, что случайно нашёл чужую банковскую карту и решил воспользоваться находкой, оплатив продукты, алкоголь и сигареты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.