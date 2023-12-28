Часы и ёлка в ретро-стиле: Дубна получила новогодние подарки

Подарки к Новому Году не обошли стороной и Институтскую часть Дубны - на Площади Мира восстановили часы в башенке - городскую достопримечательность. Не просто восстановили, а сделали красивее - с дополнительной подсветкой и световыми эффектами. Они ещё и бьют!