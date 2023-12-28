Часы и ёлка в ретро-стиле: Дубна получила новогодние подарки

У ёлки на площади Космонавтов и у уличных часов на Площади Мира в этом году началась особая история.
Сейчас на ёлке на площади Космонавтов в Левобережной Дубне второй за сезон наряд - огни разных цветов, блестящие бусы, игрушки, которые у многих ассоциируются с детством: шишки, конфеты, паровозы, звездочки. Украсить её в ретро-стиле, добавить душевности - просьба жителей. И вышло отлично!
По-новому выглядит и сам Дворец культуры «Октябрь». Фасад буквально покрыт мерцающими огнями. Зрелище - завораживающее.
Подарки к Новому Году не обошли стороной и Институтскую часть Дубны - на Площади Мира восстановили часы в башенке - городскую достопримечательность. Не просто восстановили, а сделали красивее - с дополнительной подсветкой и световыми эффектами. Они ещё и бьют!