Часы и ёлка в ретро-стиле: Дубна получила новогодние подарки

воскресенье, 31 декабря 2023 | 18:50 487 Администрация Дубны
У ёлки на площади Космонавтов и у уличных часов на Площади Мира в этом году началась особая история.

Сейчас на ёлке на площади Космонавтов в Левобережной Дубне второй за сезон наряд - огни разных цветов, блестящие бусы, игрушки, которые у многих ассоциируются с детством: шишки, конфеты, паровозы, звездочки. Украсить её в ретро-стиле, добавить душевности - просьба жителей. И вышло отлично!

По-новому выглядит и сам Дворец культуры «Октябрь». Фасад буквально покрыт мерцающими огнями. Зрелище - завораживающее.

Подарки к Новому Году не обошли стороной и Институтскую часть Дубны - на Площади Мира восстановили часы в башенке - городскую достопримечательность. Не просто восстановили, а сделали красивее - с дополнительной подсветкой и световыми эффектами. Они ещё и бьют!

Тэги:
Дубна  Новый Год  благоустройство
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