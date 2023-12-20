Цены на яйца в российских магазинах снизятся благодаря поставкам из Турции и Азербайджана

понедельник, 18 декабря 2023 | 09:28 475
Цены на куриные яйца в России должны упасть через две-три недели. Это произойдет после того, как начнутся поставки товара из Турции без импортной пошлины. А в ближайшие дни в Россию должны прибыть яйца из Азербайджана.

14 декабря президент России Владимир Путин на прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» принес россиянам извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства.

А уже 15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, которые, по данным ведомства, осуществляли синхронное повышение цен. Дела открыты «по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное».

В последние недели стоимость цен на яйца в российских магазинах резко выросла и превысила 100 рублей за десяток. За год они подорожали в среднем на 40%.

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