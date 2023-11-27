Жителя Дубны обвинили в незаконном приобретении и хранении оружия

Установлено, что в апреле 2023 года обвиняемый находился вместе со своим знакомым Д. в районе Иваньковского водохранилища, где они распивали спиртные напитки. На фоне личного конфликта, мужчина, следуя внезапно возникшему умыслу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя огнестрельное оружие, произвел не менее 2-х выстрелов в область ног гражданина Д., причинив ему ранения правого бедра и левой голени, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, обвиняемый высказал угрозу убийством в отношении Д., которую потерпевший воспринял как реальную с учетом произошедших ранее событий.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Дубненском городском суде, государственное обвинение поддерживает прокуратура города Дубны.