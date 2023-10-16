Занятие для ветеранов прошло в «Школе здоровья» в Дубне

Провела занятие врач-офтальмолог МСЧ № 9 Радченко Ксения Валерьевна.

Она рассказала о том, что такое глаукома. В каких случаях врач может заподозрить это заболевание, а, также, в каких случаях необходимо провести углублённое обследование и пройти соответствующее лечение. Также Ксения Валерьевна рассказала, что является основной причиной развития глаукомы. Подробно остановилась на том, что диагностику этого заболевания необходимо проводить вовремя. Современное инструментальное обследование позволяет быстро, безболезненно и достаточно точно определить состояние органа зрения.

Врач напомнила, что для наблюдения за зрительными функциями офтальмолога необходимо посещать 1 раз в 3 месяца. Данное заболевание нужно и можно держать под контролем. Профилактика слепоты от глаукомы во многом зависит от её ранней диагностики.