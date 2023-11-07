Встреча по направлению «Научная сфера» прошла в рамках программы «Моя будущая профессия» Фонда «ОЭЗ Дубна»

Перед школьниками выступил младший научный сотрудник ОИЯИ Максим Подлесный, который рассказал, что такое наука и почему она важна, а также рассказал о крупных проектах Института.

В конце встречи организаторы программы напомнили, что 7 декабря на площадке ОЭЗ "Дубна" пройдет образовательной форум, в рамках которого они создадут идеи своих проектов по направлениям: наука, образование, бизнес, экология и социальная сфера. Молодой ученый призывал выбирать направление "наука" и не бояться этого, а также презентовал секреты успешного создания проектов.

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