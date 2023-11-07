Врачи Дубненской больницы приняли участие в научно-практической конференции по анестезиологии и реаниматологии

четверг, 23 ноября 2023 | 19:16 331 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
22 ноября для проведения окружной научно-практической конференции Дубненскую больницу посетили д. м. н., доцент, главный научный сотрудник, заведующий отделением анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения Московской области Алексей Мурадович Овезов и заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ, анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор (кафедра анестезиологии и реаниматологии факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Игорь Александрович Козлов.

Порядка 25 врачей больницы, среди которых — анестезиологи-реаниматологи, хирурги, травматологи, терапевты прослушали два доклада по темам: «Дыхательные тренировки как мера уменьшения периоперационных нарушений артериальной оксигенации и легочных осложнений» и «Методология современной ингаляционной анестезии».

«В первую очередь мы благодарны специалистам такого высокого уровня за посещение нашего медучреждения и проведение конференции. Для наших врачей — это отличная возможность узнать о новых современных методах, применяемых в анестезиологии и реаниматологии, повысить свой профессиональный уровень и совершенствовать навыки в работе. Полученные знания усилят качество и безопасность оказания медицинской помощи», — сказал главный врач Игорь Давронов.

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