Врачи Дубненской больницы приняли участие в научно-практической конференции по анестезиологии и реаниматологии

Порядка 25 врачей больницы, среди которых — анестезиологи-реаниматологи, хирурги, травматологи, терапевты прослушали два доклада по темам: «Дыхательные тренировки как мера уменьшения периоперационных нарушений артериальной оксигенации и легочных осложнений» и «Методология современной ингаляционной анестезии».

«В первую очередь мы благодарны специалистам такого высокого уровня за посещение нашего медучреждения и проведение конференции. Для наших врачей — это отличная возможность узнать о новых современных методах, применяемых в анестезиологии и реаниматологии, повысить свой профессиональный уровень и совершенствовать навыки в работе. Полученные знания усилят качество и безопасность оказания медицинской помощи», — сказал главный врач Игорь Давронов.