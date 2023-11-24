Впервые в Дубне на Менделеевской набережной появится Новогодняя ёлка

Светодинамическая, высотой 9 метров, она должна хорошо вписаться в пространство и украсить на праздники одно и самых любимых мест для прогулок жителей. Ёлку решили перенести от здания Администрации Дубны, где устанавливали в прошлые годы.

Получить полное представление о том, как она смотрится на новом месте, можно будет 1 декабря - в этот день на ней, одновременно со всеми новогодними ёлками Подмосковья, зажгут огни.