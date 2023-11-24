Впервые в Дубне на Менделеевской набережной появится Новогодняя ёлка

вторник, 21 ноября 2023 | 17:05 558 Администрация Дубны
Сегодня, 21 ноября, начался монтаж ёлки на Менделеевской набережной в Дубне у Центрального входа.

Светодинамическая, высотой 9 метров, она должна хорошо вписаться в пространство и украсить на праздники одно и самых любимых мест для прогулок жителей. Ёлку решили перенести от здания Администрации Дубны, где устанавливали в прошлые годы.

Получить полное представление о том, как она смотрится на новом месте, можно будет 1 декабря - в этот день на ней, одновременно со всеми новогодними ёлками Подмосковья, зажгут огни.

Тэги:
Дубна  благоустройство  Новый Год
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