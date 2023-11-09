Волейболистки из Дубны вышли в финал первенства Московской области

С 16 по 18 ноября в г. Звенигороде на отборочных соревнованиях сборная команда Дубны по волейболу девушек 2010-2011 г.р. завоевала первое место в своей подгруппе и вышла в финал первенства Московской области.
Проведенные игры: с командами Подольска, Коломны, Ногинска, Ступино со счетом 3:0, с командой из Электростали 3:1.
Тренер сборной - Антон Александрович Честухин.
Победители отборочных соревнований: Брацило София, Татаринова Яна, Попова Елизавета (тренер Алёна Молданова), Попкова Елизавета, Урбина Яна, Кривошеева Софья (тренер Оксана Панкратова), Кижаева Василина (тренер Ирина Сорокина), Чумак Александра, Рудич Елизавета, Орлова София, Никифоренко Елизавета (тренер Антон Честухин).