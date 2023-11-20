В Талдомском округе выявили 10 незаконных эмигрантов

среда, 22 ноября 2023 | 18:07 423 ГУ МВД России по Московской области
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиры, расположенные на ул. Карла Маркса поселка Запрудня, и в деревнях Ермолино, Павловичи.

Сотрудниками полиции установлено, что трое местных жителей в возрасте 29, 33 и 43 лет поставили на миграционный учет 10 иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставили.

В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Талдом  нелегалы
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