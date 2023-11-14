В Талдоме выявлено производство с нелегальными эмигрантами

понедельник, 20 ноября 2023 | 21:30 536 ГУ МВД России по Московской области
Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Талдомскому городскому округу в результате оперативно-профилактических мероприятий на территории промышленной зоны в Талдоме на ул. Загородной выявлен производственный цех, в котором нелегально трудились и проживали иностранные граждане.

По информационным учетным базам проверено 42 гражданина одной из республик Юго-Восточной Азии, которые находились в помещении на момент проверки.

За нарушение режима пребывания и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 18 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны. Всего было составлено 30 административных протоколов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности правонарушителя, организовавшего незаконную миграцию.

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Талдом  криминал  нелегалы
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