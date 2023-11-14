В Талдоме выявлено производство с нелегальными эмигрантами

По информационным учетным базам проверено 42 гражданина одной из республик Юго-Восточной Азии, которые находились в помещении на момент проверки.

За нарушение режима пребывания и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 18 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны. Всего было составлено 30 административных протоколов.