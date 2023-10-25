В поликлинике Дубненской больницы приступил к работе врач функциональной диагностики

Специалист ранее уже работала в Дубненской больнице, и спустя время приняла решение перейти в поликлинику.

В 2008 г. Елена Александровна окончила Тверской государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2009 г. прошла интернатуру в «Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского» по специальности «Терапия». В 2015 г. — профессиональная переподготовка в «Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова» по программе «Функциональная диагностика». В 2020 г. — повышение квалификации в «Академии Медицинского Образования» по программе «Функциональная диагностика».

Специалист занимается изучением и оценкой нарушений функционирования органов человека и систем организма. С помощью различного диагностического оборудования — ЭКГ, СМАД, ЭХО-КГ, ХОЛТЕР и проведенных на них исследованиях, врач определяет отклонения от нормы и помогает выявить болезни на ранних стадиях их развития, чтобы приступить к скорейшему лечению.