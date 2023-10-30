В Кимрах обокрали часовню

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что неизвестный проник в часовню путем вырывания двери, откуда похитил вещи прихожан, иконы и подсвечник.

Сотрудники уголовного розыска совместно со следователем и участковым уполномоченным полиции опросили очевидцев произошедшего, эксперт-криминалист изъял следы предполагаемого преступника. При обследовании близлежащей территории похищенное имущество было обнаружено.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к преступлению причастны двое ранее неоднократно судимых жителей Кимр 1973 и 1979 годов рождения. Подозреваемые дали признательные показания.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.