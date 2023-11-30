В Дубненской больнице с начала года диспансеризацию прошли свыше 20 тысяч человек

четверг, 30 ноября 2023 | 14:03 418 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
С начала 2023 года свыше 20 тысяч жителей Дубны прошли диспансеризацию в поликлинике Дубненской больницы.

Напоминаем, диспансеризация проводится раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а начиная с 40 лет – ежегодно. Обследование состоит из нескольких этапов. При первом обращении специалисты проведут осмотр, измерят антропометрические показатели, возьмут анализы крови, направят на ЭКГ, флюорографию или рентген, женщинам сделают маммографию. Помимо исследований специалисты проконсультируют и ответят на интересующие вопросы.

По результатам первичной диагностики, при наличии показаний, пациент направляется на второй этап, включающий проведение дополнительных лабораторно-инструментальных исследований, прием и консультация узких специалистов – невролог, хирург, уролог, онколог и другие. Для переболевших коронавирусной инфекцией есть возможность пройти углубленное обследование.

Пройти диспансеризацию в поликлинике можно как в будний день, так и по субботам.

Тэги:
Дубна  здоровье  профилактика
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