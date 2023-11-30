В Дубненской больнице с начала года диспансеризацию прошли свыше 20 тысяч человек

По результатам первичной диагностики, при наличии показаний, пациент направляется на второй этап, включающий проведение дополнительных лабораторно-инструментальных исследований, прием и консультация узких специалистов – невролог, хирург, уролог, онколог и другие. Для переболевших коронавирусной инфекцией есть возможность пройти углубленное обследование.

Пройти диспансеризацию в поликлинике можно как в будний день, так и по субботам.