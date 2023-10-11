В Дубне заработал новый завод автомобильных подшипников

четверг, 02 ноября 2023 | 18:21 628 Торсион
Осенью 2023 года на территории ОЭЗ «Дубна» запустили «Завод автомобильных подшипников №1».

Первая партия подшипников произведена по заказу партнеров Компании и уже поступила в продажу под торговыми марками Torque и РК Тор.

На производстве установлены две автоматические линии шлифовки колец подшипников со встроенным контролем их геометрии, а также автоматическая сборочная линия с контролем ключевых параметров подшипника. В дальнейшем в автоматическую сборочную линию будет интегрирована станция лазерной маркировки готовых изделий.

Производство на новом заводе будет вестись с минимальным количеством ручных операций и 100%-м контролем качества обработки деталей и сборки подшипника.

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ОЭЗ Дубна  авто  производство
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