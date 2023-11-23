В Дубне в МСЧ №9 прошли занятия по реабилитации пациентов

четверг, 23 ноября 2023 | 19:44 350 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
Ирина Николаевна Баландина – преподаватель и руководитель симуляционно-тренировочного центра СПб ЦПО ФМБА России – провела практические занятия для специалистов ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна в рамках обучающего цикла "Реабилитационное сестринское дело".

Медицинский персонал овладел различными методиками и навыками, связанными с уходом за пациентами: реабилитационный уход медсестры, безопасный перевод и перемещение пациентов с ограниченной подвижностью, предупреждение падений и помощь при них.

Медицинские сестры практиковали безопасные инъекционные техники, организацию рабочего пространства и безопасную госпитальную среду, а также оказание экстренной и неотложной помощи, включая базовые навыки реанимации сердца и легких (СЛР).

Участие в данном цикле обучения позволит сестрам повысить уровень своей профессиональной подготовки и реализовать свои навыки в работе с пациентами, помогая им вернуться к полноценной жизни и восстановить свое здоровье.

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