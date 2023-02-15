В Дубне развернули масштабное производство поликарбоната и полипропилена

среда, 29 ноября 2023 | 16:40 511 Главгосстройнадзор Подмосковья
Главгосстройнадзор Московской области выдал итоговый документ - заключение о соответствии производственного цеха площадью 25 тысяч кв.м. компании «Беролюкс» на территории ОЭЗ «Дубна».

В цеху будут производить монолитный поликарбонат для строительных работ (облицовка зданий, монтаж остановок, террас), профилированный монолитный поликарбонат для теплиц, прозрачных кровель, веранд и др., а также бактерицидную упаковку из сотового полипропилена.

Объем ежегодно выпускаемой продукции сможет достигать 24 тысяч тонн. Готовые изделия будут поставляться в строительные торговые сети. Все материалы планируют изготавливать из отечественного сырья.

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Объект начали строить в 2021 году в два этапа: первый этап - возведение административно-бытового корпуса - завершили в конце 2022 года. Общий размер инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. Согласно проектной документации, на производстве смогут работать более 120 жителей региона.

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ОЭЗ Дубна  строительство  производство  материалы
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