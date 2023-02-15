В Дубне развернули масштабное производство поликарбоната и полипропилена

В цеху будут производить монолитный поликарбонат для строительных работ (облицовка зданий, монтаж остановок, террас), профилированный монолитный поликарбонат для теплиц, прозрачных кровель, веранд и др., а также бактерицидную упаковку из сотового полипропилена.

Объем ежегодно выпускаемой продукции сможет достигать 24 тысяч тонн. Готовые изделия будут поставляться в строительные торговые сети. Все материалы планируют изготавливать из отечественного сырья.